Warszawa świętuje 30-lecie polskich samorządów

"W tym roku przypada 30. rocznica tego ważnego wydarzenia. Chcieliśmy uczcić ją w sposób szczególny. Ale nie zakładaliśmy, że będzie to oznaczało obchody w czasach pandemii! Mimo ograniczeń, uczcijmy w naszych miastach, miejscowościach i wsiach pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe z 1990 r. Uczcimy tę rocznicę głównie zdalnie, ale jednak wspólnie. Ta wspólnota i solidarność to nasz największy kapitał. Na tym fundamencie zbudowaliśmy 30 lat naszych wspólnych sukcesów, na nim budujmy naszą przyszłość" – powiedział Rafał Trzaskowski , prezydent Warszawy.

Pierwsze w pełni wolne wybory w powojennej Polsce odbyły się 27 maja 1990. W porównaniu do wyborów z 4 czerwca 1989 roku, nie były one ograniczone żadnymi warunkami narzuconymi przez system. Wyprzedzały one w czasie też pierwsze powszechne wybory na prezydenta Polski. 27 maja 1990 to ważny moment w historii naszego kraju, w szczególności dla polskich samorządów. Było to kluczowe wydarzenie w przemianach, które dokonywały się po upadku komunizmu z perspektywy demokratycznej transformacji.