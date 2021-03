Warszawa. "Szkieletor" zniknie. Niedokończony biurowiec przy Literackiej czeka zmiana

Niekonwencjonalny obiekt architektoniczny miał stanowić wizualny znak potęgi gazowego potentata. Jego budowa u schyłku XX wieku zaangażowała ogromne środki. Efektem miała być supernowoczesna budowla, materialny ślad gazowych interesów ze Wschodem. W 2002 roku prace nad budynkiem stanęły w martwym punkcie. Szkieletor od tego czasu stał porzucony, nienadający się do użytkowania.

Budowę rozpoczęto w 1999 roku. To moment, w którym rozstrzygały się sprawy budowy rurociągu jamalskiego. Polska ma wówczas znaczące udziały w inwestycji - Europol Gaz SA jest operatorem polskiej części rurociągu.

Przy wmurowaniu kamienia węgielnego inwestor zapowiadał stworzenie na powierzchni 35 tysięcy metrów kwadratowych zespołu biurowo-technicznego oraz centrum wystawienniczo-konferencyjne. Miejsce miało na dodatek stanowić punkt przecięcia biznesowych i społecznych tras. Inwestor chciał, by był to obiekt, którego część jest ogólnodostępna. W trzy lata wyrosła konstrukcja, ale do wykończenia stanu surowego zamkniętego już nie doszło.