Warszawa. Szkoła na Kabatach nie będzie gotowa na przyjęcie uczniów we wrześniu

Od roku trwa budowa szkoły i przedszkola przy ulicy Zaruby na Kabatach, gdzie 1 września dzieci zamieszkałe w tej okolicy, miały rozpocząć nowy rok szkolny. Tak się jednak nie stanie. Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił właśnie nabór do klas II-VII przekierowując jednak uczniów tymczasowo do placówki przy ulicy Lokajskiego 3. Rekrutacja do klas I została już przeprowadzona.