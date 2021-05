Warszawa. Szkoły w świecie Minecraft. Lekcje w wirtualu

Ponad dziesięć tysięcy uczniów z samorządowych placówek oświatowych w Warszawie weźmie udział w projekcie stworzonym we współpracy z Microsoft Polska i Mindcloud. To niezwykłe doświadczenia dla dzieci, ale również i dla nauczycieli. Przejdą oni specjalne szkolenia, które przygotują ich do pracy z uczniami.