Warszawa. Szpital na Stadionie zawiesza działalność. Ostatni pacjent wyjdzie w niedzielę

- W najbliższą niedzielę zostanie wypisany ostatni pacjent - poinformował pełnomocnik rządu ds. szczepień i szef kancelarii premiera Michał Dworczyk podczas zorganizowanej w środę na Stadionie Narodowym konferencji. Jednak nie znaczy to, że dojdzie do kompletnej dekonstrukcji szpitalnej infrastruktury. To tylko zawieszenie, a urządzenia nadal pozostaną gotowe na powrót personelu.