Warszawa. Szpital Praski otrzymał certyfikat leczenia bez bólu

"Dbamy o to, aby każde leczenie było jak najmniej bolesne. Uzyskanie certyfikatu, który jest prestiżowym wyróżnieniem, to ważna informacja dla wszystkich pacjentów. W Szpitalu Praskim na oddziałach pooperacyjnych i zabiegowych obowiązują standardy uśmierzania bólu pooperacyjnego, a na oddziałach niezabiegowych są one stosowane w odniesieniu do leczenia bólu przewlekłego" – skomentował Paweł Rabiej, zastępca prezydenta stolicy, odpowiedzialny za miejską politykę zdrowotną.