Warszawa. Szukają następcy Rafała Trzaskowskiego. Jest faworyt

Wybory prezydenckie już w najbliższą niedzielę. Choć sondaże pokazują, że walka między kandydatami toczyć się będzie do ostatniej chwili, to jednak w Platformie Obywatelskiej trwają przygotowania do możliwej wygranej Rafała Trzaskowskiego. Chodzi przede wszystkim o poszukiwanie kandydata na prezydenta Warszawy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Warszawa. Szukają następcy Rafała Trzaskowskiego. Jest faworyt (PAP)