Warszawa. Tajemnicza sprawa z białymi kapsułkami. Leżą na ulicach w różnych punktach miasta

Doniesień o znalezieniu tego czegoś dziwnego pojawiało się w mediach społecznościowych środę coraz więcej. Sporo białych krążków, podobnych do dużych tabletek, znalazło się na trawnikach w pobliżu Stadionu Narodowego, na Mokotowie i Woli oraz w Śródmieściu. Namierzono je przy Wale Miedzeszyńskim i przy moście Poniatowskiego. O odkryciu zameldowała mieszkanka Brwinowa. Miejsc jest jeszcze więcej. Czasem w trawie leży kilka kapsułek, czasem to mały kopczyk.

Czym jest to dziwne zjawisko, nigdy do tej pory nierejestrowane w stolicy na taką skalę, nikt nie umie wytłumaczyć. Tam, gdzie wystąpiło tych znalezisk więcej, wezwano policję, która z kolej zawołała na pomoc służby chemiczne. Tak było na ulicy Księżycowej, gdzie mieszkańcy znaleźli 26 białych kapsułek. Chemicy stwierdzili, że to materiał składem zbliżony do tabletek do uzdatniania wody.