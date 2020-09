Warszawa. Tajniacy w metrze. Nowe środki bezpieczeństwa

Ratusz informuje "o dwóch incydentach, które polegały na naniesieniu pseudograffiti na wagony i ściany stacji". W Metrze Warszawskim „Gazeta Wyborcza” usłyszała, że zmienił się sposób działania wandali. „Zrywają w pociągu hamulec bezpieczeństwa, zatrzymują go na dłużej przy peronie, więc nie może kontynuować jazdy. W tym czasie sprejują po ścianach, otwierają drzwi i uciekają. A my musimy sprowadzać taki skład do bazy i rozładować korek, który tworzy się w tunelu. Straty są ogromne” – cytuje dziennik.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka, przekazała gazecie, że władze miasta nie przejdą nad tym do porządku dziennego. Chcą, by wandale zostali złapani i ukarani. Drugi cel to nie dopuścić "do eskalacji bezprawnych działań w metrze, które mogą prowadzić do zagrożeń o znacznie większych konsekwencjach".