Warszawa. Tarcze Krystyna, Elisabetta i Anna rozpoczęły drążenie tuneli

Kilkuset tonowe tarcze zostały opuszczone do komory startowej przy stacji Powstańców Śląskich na Bemowie.

Warszawa. Na Bródnie ruszyła tarcza Anna

Jak informowaliśmy w tym tygodniu, intensywne prace nad tunelem metra trwają również na Bródnie. To tam w czasie długiego weekendu, tarcza Maria przebiła się do stacji Kondratowicza. Pisaliśmy wówczas o tym, że ułożenie 613 pierścieni na odcinku 919,5 metrów zajęło łącznie 38 dni. Na Targówku ruszyła właśnie tarcza Anna. Jej zadaniem jest wykonanie tunelu łączącego stacje Bródno i Kondratowicza. Urząd Miasta poinformował, że do tej pory Anna wydrążyła już 7 pierwszych metrów.