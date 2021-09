Narodowy Marsz Życia i Rodziny. Andrzej Duda spotkał się z organizatorami

- Politycy, brońcie ludzi, brońcie rodzin, brońcie życia - wołali maszerujący. - Oparcie musimy mieć w Bogu. On uświęca rodzinę, trzeba się do niego modlić, by polskie rodziny były trwałe i żyły nie tylko w miłości do siebie, ale też w miłości do Kościoła - mówiła jedna z uczestniczek, 40-latka, która na Marsz do Życia przyszła z mężem i trójką córek. Uczestnicy na transparentach nieśli wiele haseł apelujących o ochronę życia, także tych dzieci, u których w życiu płodowym zostaje zdiagnozowana trisomia 21, czyli zespół Downa.