Warszawa. Teatr Ochoty znów poluje na motyle. Graficzna edycja konkursu.

Teatr Ochoty obchodzi okrągły jubileusz. To już 50 lat odkąd możemy podziwiać aktorów na jego deskach. Z tej okazji Teatr ogłosił konkurs na projekt jubileuszowej grafiki nawiązujący do Jana i Haliny Machulskich, jego założycieli.

Warszawa. Konkurs na mural

Konkurs skierowany jest do twórców grafik i ilustratorów do 35 roku życia, których zadaniem będzie stworzenie projektu, dla którego inspiracją mają być życiorysy Jana i Haliny Machulskich. Jest to już kolejna edycja organizowanego przez Teatr Ochoty konkursu pod nazwą "Polowanie na motyle". Prace agencji kreatywnych i graficznych nie będą brane pod uwagę.