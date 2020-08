Warszawa. Tęczowe flagi na pomnikach. Trzecia osoba zatrzymana

To już trzecie zatrzymanie w tej sprawie. We wtorek 4 sierpnia warszawscy funkcjonariusze zatrzymali dwie aktywistki z ugrupowania "Stop Bzdurom" – "Margot" i "Łania" , które są odpowiedzialne za rozwieszanie tęczowych flag i symboli anarchistycznych na stołecznych pomnikach w centralnych miejscach Warszawy. Obie kobiety we wtorek po południu zostały przesłuchane.

Działaczki na posągach naklejały dodatkowo kartkę ze słowami manifestu: "To szturm! To atak! To tęcza! Pamięci poległych w walce z codzienną nienawiścią. Tych, którzy mieli siłę, by skoczyć w ciemność. Dodająca wiary w lepszą przyszłość osobom, którym państwo zabrało wolność i bezpieczeństwo. Wzywająca do otwartej wojny przeciw dyskryminacji. Nakazująca nie prosić. Nigdy więcej błagać o szacunek i litość. To miasto jest nas wszystkich. Jeb... się ignoranci".