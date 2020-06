Warszawa. Tęsknota za siłownią? Pod chmurką trening najlepszy

Nie poznamy swojej ulubionej siłowni. Urządzenia do ćwiczeń będą odsunięte na większe odległości. Korzystać będzie można z co drugiej szafki, a wszechobecne dozowniki na płyny dezynfekujące będą stały w pogotowiu na każdym kroku.

Koronawirus. Siłownie czynne od soboty

Siłownie i sale gimnastyczne pod chmurką sprawdzają się od chwili zniesienia zakazu korzystania z takich miejsc. Widać, jak bardzo brakowało nam ruchu i treningów. Na dodatek okazało się, że to sympatyczny sposób na grupowe, społeczne działania. Co najwspanialsze - można tu, w przeciwieństwie do skomercjalizowanych obiektów dla dorosłych, zabrać swoje pociechy i zachęcić je do wspólnej zabawy.