Warszawa. Tłumy "surferów trzeciej fali" na imprezie w "Basenie Piwnym". Film podbija Internet

"Z okazji nadejścia trzeciej fali, oraz w oczekiwaniu na kolejne - warszawski Basen Piwny ma przyjemność zaprosić wszystkich chętnych do codziennego udziału w programie artystycznym 'Surferzy trzeciej fali'. Uspokajamy, że ciała z dni poprzednich są regularnie usuwane" – taki wpis pojawił się w weekend w mediach społecznościowych na profili "OtwieraMY".

Na filmie widać, że kandydatów do zabawy nie brakuje. To głownie młodzi ludzie, którzy bez maseczek, cieszą się z chwili buntu. Na nagraniu tłum ludzi wspólnie tańczy i pije piwo, zebrani w lokalu w końcu korzystają z okazji, aby ze sobą porozmawiać bez zachowywania dystansu społecznego. Nie uszło to krytyce odbiorców.