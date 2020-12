Warszawa. Tłumy w parku trampolin. Policja zakończyła dzikie harce

Gdy policjanci przybyli na miejsce, zastali w ośrodku, który nie zastosował się do rządowych nakazów podyktowanych pandemią, ponad setkę użytkowników. To były na ogół rodziny z dziećmi, które korzystając z ferii, postanowiły zapewnić swoim pociechom odrobinę ruchu i rozrywki. Ale 115 wylegitymowanych osób to tylko statystyka dotycząca chwili, kiedy do parku wkroczyli mundurowi.