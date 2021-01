Warszawa. Tłumy w pubie na "szkoleniu piwnym". Właściciele lokali walczą o przetrwanie

Warszawa. "Piwne szkolenia" w centrum miasta. Tam czas się zatrzymał

Przedsiębiorcy się buntują. Rzecznik MŚP: są traktowani niesprawiedliwie

Jak się okazuje miejsce to organizuje "piwne szkolenia", a zawartość szklanki to "materiał szkoleniowy". Warszawiacy zainteresowani Piwną Akademią muszą opłacić szkolenie przy barze. Koszt dołączenia do przedsięwzięcia to 10 zł. Płatność możliwa jest tylko gotówką.