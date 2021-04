Warszawa. To już finisz modernizacji Ośrodka Hutnika. Będą nowe boiska i korty

Kończą się prace remontowe Ośrodka Hutnik na warszawskich Bielanach. Nowy obiekt posłuży jako całoroczna baza treningowa dla warszawskich piłkarzy. Według planu miejsce to będzie gotowe jeszcze w te wakacje.

Warszawa. To już finisz modernizacji Ośrodka Hutnika. Powstają nowe boiska i korty

- Obecne zaawansowanie prac możemy ocenić na ok. 90 proc. Przed nami ostatnie roboty wykończeniowe. Przebudowa powinna zakończyć się pod koniec maja, natomiast otwarcie obiektu dla warszawskich sportowców planujemy na drugą połowę lipca - po zakończeniu czynności odbiorowych i szkoleniach personelu – powiedziała Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy.

Jak przekonuje ratusz, już bardzo niewiele zostało do końca prac.

- Wykonawca musi zamontować m.in. piłkochwyty i ogrodzenie boiska głównego, postawić bramki, wiaty i chorągiewki oraz wyposażyć pomieszczenia zaplecza sportowego i administracyjne. Wymagane jest również kilkukrotne koszenie murawy – wskazała Monika Beuth-Lutyk rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza.

Warszawa. Powstaje całoroczna baza treningowa

Ośrodek Hutnik zlokalizowany jest przy ulicy Marymonckiej 42 w Warszawie. Rewitalizacja obiektu przewiduje stworzenie tam całorocznej bazy treningowej dla piłkarzy z możliwością organizowania meczów piłkarskich do III ligi włącznie. Pojawią się tam aż trzy nowe boiska, natomiast nowe trybuny mają pomieścić w sumie 1390 osób.

- Na Hutniku powstały też cztery nowe korty tenisowe z nawierzchnią z mączki ceglanej. Zarówno na boiskach piłkarskich z nawierzchnią z trawy syntetycznej, jak i kortach, przewidziano możliwość montażu powłok pneumatycznych, co pozwoli na korzystanie z obiektów bez względu na porę roku – dodała rzeczniczka.

Zawodnicy zyskają także nowe zaplecza szatniowo-sanitarne.

Urząd m.st. Warszawa Warszawa. To już finisz modernizacji Ośrodka Hutnika. Powstają nowe boiska i korty Źródło: Urząd m.st. Warszawa