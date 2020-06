Warszawa. To nie ideologia, to ludzie. Ważny głos w ważnej sprawie

To nie jest prawdziwy ślub, ale ta mistyfikacja nie jest tylko zabawą. Jest po coś. - Jak wiecie, w Polsce nie moglibyśmy wziąć ślubu czy zawrzeć związku partnerskiego. Ponoć stanowimy zagrożenie dla rodziny - poinformował znajomych na Facebooku Kamil, udostępniając film. - Dziękuję za gratulacje, wszystkie życzenia i miłe słowa. Towarzyszyły temu niezwykłe emocje. Popłakałem się kilka razy. Będę wdzięczny za udostępnianie. Wierzę, że to ważny głos w ważnej sprawie.

Stylowy film, którego pozazdrościć może każda para na całym globie, zawierająca związek małżeński, powstał w zasadzie dlatego, że cała branża ślubna trwa w niewyobrażalnym kryzysie. Nie zniwelowało go rządowe odmrożenie dotyczące organizacji uroczystości, dopuszczające udział 150 osób w takim zdarzeniu.

Wybory 2020. To nie ideologia, to przecież ludzie

Polityczny dyskurs w medialnym obiegu, w którym pozbawia się kogokolwiek praw do bycia uznanym za człowieka lub nie traktowania go jak normalnego to, według wielu wyborców, niefortunny zabieg polityczny, brak przyzwoitości lub wręcz łamanie wszelkich standardów społecznych.