Warszawa. To nie koniec sprawy kapsułek. Będzie śledztwo

Nikt nie przyznaje się do tajemniczych białych tabletek, które w zeszłym tygodniu pojawiły się na ulicach wielu stołecznych dzielnic. Warszawiacy zaczęli je znajdować, gdy stopił się śnieg. Znaleziska, widoczne na chodnikach, poboczu jezdni i na trawnikach zaintrygowało wiele osób. Dziennikarskie dochodzenie, zmierzające do ustalenia co to, do czego może służyć i jak znalazło się w przestrzeni miejskiej, niewiele przyniosło, dlatego do działania rusza policja i prokuratura.

Warszawa. Afera z białymi kapsułkami poruszyła mieszkańców wielu warszawskich dzielnic. Leżą w wielu miejscach Źródło: Facebook.com