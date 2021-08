Warszawa. "To nie ład, to rozkład". Samorządowcy przeciwko rządowej strategii Polskiego Ładu

- W przypadku mojego miasta to jest 61 milionów złotych. Dokładnie wychodzi na to, że każdy tyszanin straci 500 zł. Można powiedzieć od programu 500+, poprzez Polski Ład doszliśmy do programu 500-. Dokładnie tyle będziemy mieli mniej na świadczenie usług publicznych. Jak to zrekompensować - pytał prezydent Tychów Andrzej Dziuba z organizacji Łączy nas samorząd.