Warszawa. Tony śmieci w lasach. Ludzie zostawiają w nich wszystko

Warszawa. Lasy toną w śmieciach

W ostatnim czasie rzucona w lesie plastikowa butelka czy opona samochodowa to nie jedyne przedmioty, które można napotkać podczas popołudniowego spaceru. Andżelika Gackowska z warszawskich lasów miejskich w rozmowie z nami przyznała, że w lasach coraz częściej pozostawiane są również odpady wielkogabarytowe, np. meble, pralki, czy popsute lodówki.

- Śmieci w lasach pojawiały się zawsze, ale mniej więcej od połowy roku tych śmieci faktycznie obserwujemy dużo więcej. W tym wielkogabarytowych. Wcześniej raczej incydentalnie pojawiały się śmieci poremontowe, czyli np. meble, fragmenty płytek, wiaderka o farbach czy sprzęt AGD. Zwykle zostawiane są w lasach na obrzeżach Warszawy, np. las na Białołęce, Targówku czy Wawrze. Są to miejsca, w które można bezpiecznie podjechać, rozładować samochód i będąc niezauważonym, wyjechać - powiedziała nam Gackowska.

Zastępca Dyrektora Lasów Miejskich zdradziła, że jest to realny problem, ponieważ śmieci te mogą zawierać niebezpieczne substancje. W rzeczywistości nikt nie sprawdza, czy np. w agregacie lodówkowym nie ma czynnika chłodzącego, jak chociażby oleju czy smaru. Gackowska zauważa, że budżet jednostki jest na tyle duży, że są w stanie zlecać i opłacać sprzątanie tych odpadów.

- Pieniądze te nie biorą się z powietrza ani drukarki. To są pieniądze podatników, które wpływają do budżetu miasta i miasto dzieli je na potrzeby różnych jednostek. Wolelibyśmy wydawać na utrzymanie czystości mniejszy budżet, a więcej pieniędzy móc przeznaczyć, np. na zagospodarowanie terenów rekreacyjnych czy pielęgnację lasu. To prace, które są potrzebne i przynoszą realny, pozytywny efekt - dodała.