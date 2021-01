Warszawa. Tragedia na Górce Szczęśliwickiej. Zamontowano siatkę

Do tragicznego wypadku na Górce Szczęśliwickiej doszło w sobotę 16 stycznia. Chłopiec zjeżdżał z górki i uderzył głową w ławkę . W wyniku silnego zderzenia 12-latek doznał obrażeń i został przetransportowany do szpitala. Tam niestety chłopiec zmarł.

Rzeczniczka Urzędu Dzielnicy Ochota Monika Beuth-Lutyk tłumaczy, że są to działania doraźne. - Takie zalecenia otrzymaliśmy na piśmie od policji. Na ten moment to wszystko, co możemy zrobić, by zabezpieczyć to miejsce przed amatorami saneczkowania - mówi.