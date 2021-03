Warszawa. Tragiczne konsekwencje poniedziałkowego wypadku tramwaju. Pieszy nie przeżył

Mężczyzna, który został potrącony przez tramwaj na Mokotowie w poniedziałek, zmarł w szpitalu. Z miejsca wypadku pogotowie zabrało go przytomnego, wszystko wskazywało, że uratowało go to, że znalazł się między szynami. Niestety, urazy okazały się zbyt rozległe.

Warszawa. Zmarł mężczyzna, który w poniedziałek wpadł na Mokotowie pod tramwaj odbywający przejazd techniczny