Warszawa. Tramwaje zdobyły tory. Tym razem testy zakończone sukcesem

A to ich komfort, jak podkreśla ratusz, jest najważniejszy. Pojazd miał być przede wszystkim dopasowany do potrzeb pasażerów, choć istotna jest również wygoda pracy motorniczych. Według pierwszych zapowiedzi, jakie towarzyszyły informacji o zakupie, nowe tramwaje mają być ciche, mało inwazyjne da szyn i niskoemisyjne i oszczędne. Podczas hamowania będą zwracały energię do sieci.