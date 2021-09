Warszawa. Trudno, trzeba ciąć. Pod topór pójdą 72 drzewa w Parku pod Kopcem Powstania

Większość drzew przeznaczonych do wycinki to samosiejki. Na dodatek to gatunki inwazyjne - klony jesionolistne, które obficie się rozsiewają i wypierają bardziej pożądane gatunki rodzime, i robinie akacjowe z istotnymi wadami budowy. Do usunięcia przeznaczono też kilka martwych bzów czarnych.