Warszawa. Trwa akcja "Wolę się zaszczepić" dla uczniów. Wkrótce przyjmą drugą dawkę

- Mobilne gabinety w "Norwidzie" i w Zespole Szkół nr 7 były obsługiwane przez wykwalifikowane zespoły medyczne. Teraz zdrowie publiczne to dla nas temat priorytetowy. Przez takie działania profilaktyczne wśród mieszkańców chcemy z lokalnego poziomu przyczyniać się do zmniejszenia prawdopodobieństwa wprowadzenia nauki zdalnej. Dbając o własne zdrowie i zdrowie swojej społeczności, każdy z nas dokłada cegiełkę do poprawy jakości życia w Polsce – powiedział burmistrz Woli Krzysztof Strzałkowski.