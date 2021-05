Warszawa. Trwa akcja "Wpadnij na szczepienie". Nie trzeba się rejestrować

Warszawa. Cztery punkty szczepień powszechnych

14 maja Warszawa uruchomiła cztery punkty szczepień powszechnych, które działają od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00-18.00. Zlokalizowane są na stadionie Legii (ul. Łazienkowska 3), w Białołęckim Ośrodku Sportu (ul. Strumykowa 21), w Ośrodku Sportu i Rekreacji (ul. Ossowskiego 25) oraz w Wawerskim Centrum Kultury (ul. Żegańska 1a). Do wszystkich można wygodnie dojechać transportem publicznym, a do największego z nich, który działa na stadionie Legii kursuje specjalna linia autobusowa 901.