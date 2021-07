Warszawa. Trwa budowa Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego. Gotowa stalowa konstrukcja

Znajdą się w niej laboratoria wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć biologicznych, chemicznych, fizycznych i mechatronicznych, a także profesjonalne studio nagrań. Powstanie także duży warsztat konstruktorski z narzędziami do projektowania i realizacji wyzwań inżynierskich. Przestrzeń będzie przystosowana do testowania formatów zajęć w warunkach szkolnych oraz zbliżonych do tych, w których pracują naukowcy. Lustra weneckie, sprzęt do analizy behawioralnej i urządzenia rejestrujące pozwolą na prowadzenie zaawansowanych badań. W nowym budynku powstanie także przestrzeń biurowa oraz showroom, w którym będzie prezentowane to, czym aktualnie zajmuje się Pracownia.