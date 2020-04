Warszawa. Trwa dodatkowy nabór wniosków na inwestycje ekologiczne

– W zeszłym roku uruchomiliśmy nowe dotacje na urządzenia małej retencji, czyli instalacje, pomagające łapać deszcz. Tak zebraną wodę można wykorzystać na przykład do podlewania ogródka. Adaptujemy się do zmian klimatycznych. Im więcej wody uda nam się zatrzymać w mieście, tym skutki susz będą mniej odczuwalne – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

W ramach jednego wniosku można otrzymać do 4 000 zł ( dla osób fizycznych oraz mieszkańców, prowadzących działalność gospodarczą), do 10 000 zł (pozostali wnioskodawcy niezaliczani do sektora finansów publicznych) lub nawet do 80% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji (dla jednostek sektora budżetowego, będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi). Wszelkie wskazówki, dotyczące zakładania urządzeń małej retencji dostępne są na platformie Warszawa 19115 oraz na stronie zielona.um.warszawa.pl.