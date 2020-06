Warszawa. Trwa masowa wycinka zdrowych drzew na Muranowie

Warszawa. Wycinka, a wyniki badań dendrologicznych

"To co głównie z nich (badań) wynika, to brak logiki: szkodliwa pielęgnacja drzew na przełomie lat (zbyt silne cięcia redukcyjne), silne korzenie bez oznak osłabienia (nieograniczony dostęp do powietrza i wody), brak patogenów grzybowych, wysoki udział drewna nieuszkodzonego (…), a jednocześnie w tej samej ekspertyzie podpisanej przez Pana Waldemara Kowalczuka skierowanie do wycinki" – komentuje sprawę na swoim profilu facebookowym stowarzyszenie "SOS dla podwórek na Muranowie".