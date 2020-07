Warszawa. Trwa modernizacja al. Jana Pawła II. Lastryko powraca na chodniki

"W ramach kompleksowych prac remont przechodzi ok. 1,5 kilometrach chodników po obu stronach ulicy. Tam, gdzie to potrzebne zostaną one poszerzone dzięki przeniesieniu parkowania do nowych zatok postojowych. Po wschodniej stronie alei Jana Pawła II przy skrzyżowaniu z ul. Złotą, gdzie powstanie zielony skwer, gotowy jest już jeden z pierwszych odcinków nowego trotuaru" – informuje Zarząd Dróg Miejskich.