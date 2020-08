Warszawa. Trwa nabór do stypendiów artystycznych

Najbardziej utalentowani i zarówno oryginalni stołeczni twórcy mają szansę na finansowe wsparcie. Zgłoszenia od kandydatów do stypendium przyjmowane będą przez półtora miesiąca, do 30 września. Zgłaszać się można jedynie poprzez formularz znajdujący się w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów.