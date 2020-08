Warszawa. Trwa rekrutacja do programu Warsaw Booster’20

Stołeczny ratusz zaprasza do wzięcia udziału w projekcie Warsaw Booster, który skierowany jest do firm, prowadzących działalność nie dłużej niż 3 lata oraz nowych na rynku start-upów .

"Każdego dnia nasz zespół pracuje z młodymi przedsiębiorcami pomagając im rozwijać ich organizacje. Szczególną troską otaczamy tzw. przedsiębiorców pozytywnego wpływu czyli takich, którzy chcą przez prowadzenie firmy budować wspólnotę i dbać o środowisko. Miasta mają kluczowe znaczenie dla naszych celów. Liczymy, że do programu zgłoszą się ambitni przedsiębiorcy którzy wiedzą jak poprzez technologie poprawić, choćby odrobinę, funkcjonowanie miasta w którym żyjemy. A my damy im wiedzę i kontakty których potrzebują by to osiągnąć" – powiedział Jan Kaczmarek, prezes fundacji Mobile Open Society Through Technology.