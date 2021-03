Warszawa. Trwa śledztwo ws. strzelania w okna biura SLD. Drugie śledztwo umorzone

Warszawa. Inne ślady po strzałach

- Pocisk przebił jedną szybę i zatrzymał się na drugiej. To mnie prawdopodobnie uratowało, bo ślad w oknie znalazłam dokładnie naprzeciwko mego biurka, na wysokości mojej głowy. Aż nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby okno było otwarte albo pocisk przebił obie szyby. Gdybym tam akurat siedziała, dostałabym w tył głowy. Poza tym w moim lokalu funkcjonuje redakcja pisma "Elity", więc często przebywa tu sporo ludzi. To było więc zagrożenie nie tylko dla mnie, ale także dla innych osób - mówi Onetowi pani Beata.

Warszawa. Prokuratura: nie ma dowodów, by podejrzany strzelał do innych okien

- Całe to dochodzenie to jedna wielka kompromitacja. Kiedy podczas przesłuchania wskazałam funkcjonariuszom doniesienia policyjne i medialne o tym, że osoba, która jest podejrzana o strzelanie w kierunku okien w naszym budynku, została zatrzymana, przyznała się do tego, a na dodatek w jej mieszkaniu znaleziono pasującą broń i amunicję, usłyszałam "ale pani musi udowodnić, że to ta osoba". Powtarzali to w kółko. To chyba nie do mnie należy udowadnianie, tylko do nich. Podczas tego przesłuchania czułam się, jak w domu wariatów – uważa Beata Razmuk. Dodaje też, że nie zgadza się na umorzenie tego postępowania.