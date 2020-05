Warszawa. Trwają konsultacje dla uczniów klas VIII

Do klas VIII w Warszawie uczęszcza obecnie 12 231 uczniów. Chęć wzięcia udziału w dobrowolnych konsultacjach zadeklarowało 63,7 proc. z nich. Spotkania są skierowane do uczniów, którzy przystąpią do egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego od 16 do 18 czerwca.