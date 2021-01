Warszawa. Trwają prace nad przywróceniem pełnej wydajności EC Żerań

W stołecznej Elektrociepłowni Żerań doszło w czwartek do awarii. Spowodowała ona zakłócenia w produkcji ciepła i ciepłej wody użytkowej w 10 warszawskich dzielnicach.

- W czwartek, 14 stycznia, ok. godz. 18.00 doszło do awarii w części elektrycznej zakładu, która spowodowała wyłączenie wszystkich urządzeń produkcyjnych - przekazała w piątek PAP Barbara Gorzelak, dyrektor Departament Komunikacji i Promocji PGNiG Termika, do której należy elektrociepłownia.