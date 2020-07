Warszawa. Trwają prace w al. Jana Pawła II. Zmiany w komunikacji

Autobusy linii 109 i 160 – od 22 do 27 lipca do ok. godz. 7.00 oraz autobusy linii nocnych N12, N13, N14, N21, N44, N46, N62, N63, N64, N71 i N95 – od nocy z 22 na 23 lipca do nocy z 26 na 27 lipca – jadące w kierunku pętli Dworzec Centralny będą omijały tunel wjazdowy na pętlę znajdujący się pod al. Jana Pawła II.