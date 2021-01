Warszawa. Trwają szczepienia seniorów, wstrzymano szczepienia medyków

Warszawa. Więcej szczepionek dla szpitali tymczasowych

- W poniedziałek zaszczepiliśmy 240 osób, od godz. 8 rano do 20. W kolejnych dniach zamierzamy szczepić jeszcze więcej, w sumie ponad 1,6 tys. osób w ciągu tygodnia - dodała Kaznowska.

Warszawa. Szczepienia w szpitalu na Stadionie Narodowym

Pani Małgorzata w poniedziałek rano przywiozła swoją 86-letnią mamę na szczepienie do szpitala na Stadionie Narodowym. - W kolejce do biura przepustek stało 60 osób. Wszyscy na zewnątrz, przy temperaturze -1 st. C, więc przyjemnie nie było. Ale gdy już dostałyśmy się na Stadion Narodowy, poszło sprawnie - opowiada gazecie pani Małgorzata.