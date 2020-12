Warszawa. Trzaskowski przesłuchany na policji. "Podejrzewam, że są to szykany wobec mnie"

W poniedziałek 21 grudnia prezydent stolicy stawił się do Komendy Rejonowej Policji przy ulicy Zakroczymskiej w Warszawie, gdzie został wezwany "w charakterze osoby, co do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie o wykroczenie z art. 54 KW".