Warszawa. Trzaskowski w klubie chciał zmiany muzyki. "To moje miasto". Jest komentarz prezydenta

Jednak zarówno prezydentowi Warszawy, jak i jego znajomym nie do końca odpowiadała muzyka puszczana przez DJ-a. Około godz. 1.00 w nocy Trzaskowski postanowił zainterweniować w tej sprawie. Na nagraniu, które pojawiło się w sieci widać, jak Trzaskowski domaga się "puszczenia odrobiny funku". - To moje miasto, weźcie to troszeczkę pod uwagę - zwrócił się żartobliwie do stojących za konsoletą.