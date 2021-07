Warszawa. Trzecia rocznica śmierci Kory. Artystka niezapomniana

- Jestem bardzo szczęśliwy, że pamięć po mojej żonie trwa i jest żywa. Bo choć Kory nie ma wśród nas, to ona żyje. Wielu artystów wykonuje muzykę Kory, inspiruje się nią, a to oznacza, że Kora po prostu jest. A przechodząc ulicą Żeromskiego, każdy będzie mógł ją spotkać. I to codziennie - mówił podczas majowej uroczystości odsłonięcia dzieła Tomasza Majewskiego Kamil Sipowicz, mąż artystki.