Warszawa. Trzy cmentarze zamknięte przez trzy dni. Ratusz odnosi się do decyzji

- Choć o taką decyzję apelowaliśmy od kilkunastu dni, to nagła decyzja premiera dotycząca cmentarzy jest zaskakująca . Nie zostaliśmy o niej uprzedzeni i nie mieliśmy szans przygotować się do niej wcześniej, unikając kosztów – podkreślają władze miasta w komunikacie.

Warszawa. Miasto poniosło już koszty przygotowania

Jak wymienia ratusz, „koszt przygotowania czasowej organizacji ruchu przy 14 cmentarzach to 400 tys. zł. Przygotowanie 30 linii cmentarnych (w tym 3 tramwajowe) – 500 tys. zł, a dodatkowe kursy komunikacji miejskiej w okresie Wszystkich Świętych to 250 tys. zł”.

- Nawet jeśli autobusy nie wyjadą na ulice, to i tak te koszty zostaną poniesione. Operator będzie zobowiązany ponieść koszty przygotowania pojazdów oraz wynagrodzeń kierowców. Pozostałe poniesione wydatki to koszt informacji pasażerskiej (rozkłady jazdy, plakaty, ulotki, itp.) oraz organizacja punktów sprzedaży biletów (wynajem kontenerów na punkty, zaplecze socjalne, środki ochrony epidemicznej). Łączny koszt, którego mogliśmy nie ponieść to 1 mln zł. Nie będą uruchamiane specjalne cmentarne linie autobusowe i tramwajowe – podkreślają władze miasta.