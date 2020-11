Warszawa. Trzy festiwale filmowe odbędą się online

Warszawa. Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej Kamera Dawida

Jak informuje stołeczny ratusz, 16 listopada rozpocznie się 18. Festiwal Filmów o Tematyce Żydowskiej Kamera Dawida. Prezentuje on produkcje, które mówią o tradycji i historii Żydów z różnych diaspor i państwa Izrael, a także opowiadające o współczesnym życiu żydowskim. Zespół festiwalowy stara się poprzez sztukę filmową podtrzymywać żydowskie dziedzictwo kulturowe, promować postawy tolerancji i walczyć z ksenofobią. Nasz festiwal to miejsce spotkań, gdzie silnie obecna jest teraźniejszość, która wyrasta z historii – podkreślają organizatorzy Kamery Dawida.

Warszawa. Festiwal Grand OFF

Festiwal Grand OFF to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce i jedna z najważniejszych na świecie. To także znakomitym forum do wymiany doświadczeń i dyskusji o współczesnej kulturze.