Warszawa. Twarz, która wygląda znajomo. Złodziej zostawia ślad

Zdolny do zuchwałej kradzieży, niezdolny do profesjonalizmu w złodziejskim fachu. 43-latek, który ukradł ze sklepu worek wypełniony paczkami papierosów, przypadkowo pozostawił w miejscu kradzieży niepozostawiającą wątpliwości wizytówkę. Policja nie miała żadnych kłopotów z dotarciem do sprawcy.