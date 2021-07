Warszawa. Twarz pandemii. Fotograficzny kolektyw złożył podziękowania medykom

Tworzą go fotograficy, fotoreporterzy, dla których robienie zdjęć to nie tylko sposób na zarabianie pieniędzy, ale też i oglądanie świata w jego wszystkich wymiarach. Wystawa Marty Rybickiej, Sławka Kamińskiego, Aleksandra Majdańskiego, Mirosława Pieślaka i Macieja Stanika, która pojawiła się - w postaci mozaikowego billboardu - na budynku Domów Towarowych, to działania non profit, realizacja idei, którą sfinansowali sami.