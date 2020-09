Warszawa. Uczeń w szkole na Bródnie z koronawirusem

Jak podał portal targowek.info, w poniedziałek po południu u jednego z uczniów szkoły nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego potwierdzono zakażenie koronawirusem . To uczeń szóstej klasy. Nie chodził do szkoły od tygodnia, ale zdiagnozowany został dopiero teraz.

Dyrekcja szkoły poinformowała rodziców, że „po uzyskaniu opinii Sanepidu oraz organu prowadzącego, uczniowie klasy 6 oraz nauczyciele uczący w tej klasie pozostawać będą na kwarantannie domowej do 20.09.2020 r.” Pozostałe klasy będą nadal pracować w trybie stacjonarnym.

Warszawa. Możliwe zmiany w planie lekcji

Według informacji targowek.info, kwarantanna obejmuje prawie 20 nauczycieli. To oznacza duże zmiany w planie lekcji w najbliższym tygodniu. W planie lekcji w wielu klasach pojawiły się "okienka", gdyż brakuje nauczycieli do zastępstw. We wtorek w części klas odwołano poranne lekcje, gdyż szkoła jest dezynfekowana.