Warszawa. Udawał policjanta, wyłudził ogromne sumy pieniędzy

Warszawa. Mężczyzna podejrzany za oszustwa "na policjanta"

-Po krótkiej obserwacji złożyli mu wizytę. Mężczyzna był w towarzystwie o 10 lat młodszej partnerki, która była poszukiwana przez śródmiejski sąd do obycia 1 roku i 6 miesięcy kary pozbawienia wolności. Skazana została przewieziona do zakładu karnego - przekazuje Koniuszy.

Podejrzany trafił do aresztu. Nie chciał się wypowiadać na temat swojej działalność, stronił również od składania wyjaśnień. Mimo to policjanci i prokurator mieli wystarczającą ilość dowodów, żeby postawić mu zarzuty oszukania mieszkanki warszawskiego Mokotowa na kwotę bliską 110. 000 zł, a także usiłowania wyłudzenia od niej 215.000 zł z bankowej lokaty. Mokotowski sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego aresztu. Grozi mu kara do 8 lat więzienia. Ze względu na recydywę kara ta jednak może wzrosnąć o połowę.