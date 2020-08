Warszawa. Uderzył współlokatorkę za zajęcie suszarki w łazience

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań przy ul. Bazyliańskiej. Z ustaleń policjantów wynika, że 54-latek wszczął awanturę, ponieważ jego współlokatorka wywiesiła sznurówki od butów na suszarce w łazience. Przez to on nie mógł wywiesić prania. Pomiędzy lokatorami doszło do sprzeczki i wymiany zdań. W pewnej chwili mężczyzna uderzył ręką w twarz 26-latkę, łamiąc jej kość twarzy.