Warszawa. Ukradł 77 voucherów do kina

Do zdarzenia doszło w jednej z galerii handlowych. 30-latek po seansie filmowym kierował się w stronę wyjścia. Zwrócił uwagę na nieobecność pracowników w punkcie informacji. Skorzystał więc z okazji, zajrzał do szuflady i zabrał z niej 77 voucherów do kina.